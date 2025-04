Beim Großen Preis von Bahrain stehen die Freien Trainings auf dem Programm. SPOX verrät Euch, wo Ihr live und in Farbe dabei sein könnt.

Mit dem Grand Prix von Bahrain steht das vierte Formel-1-Rennen der Saison 2025 an. Erstmals findet das erste Freie Training am Freitag, den 11. April, um 13.30 Uhr statt. Das zweite Freie Traninig steigt um 17 Uhr. Das abschließende dritte Training auf dem Bahrain International Circuit ist am Samstag, den 12. April, um 14.30 Uhr.

Doch wo werden die Freien Trainings übertragen? SPOX hat die Antwort!