In der Formel 1 steht heute das Rennen beim Grand Prix von Bahrain an. SPOX verrät, wie Ihr live mit dabei sein könnt.

In der Formel 1 geht es munter weiter. Nachdem die 20 Piloten vergangene Woche noch in Japan unterwegs waren, sind sie am heutigen Sonntag, den 13. April, in Sachir im Einsatz. Das Rennen beim Grand Prix von Bahrain geht auf dem Bahrain International Circuit um 17 Uhr los.

Im folgenden Absatz zeigen wir Euch, wie Ihr das Rennen live im TV und Livestream sehen könnt.