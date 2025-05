Im Rahmen des Grand Prix in Monaco steigt heute das Qualifying. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Session live sehen könnt.

An diesem Wochenende macht die Formel 1 wieder Halt in Monaco - Schauplatz des neunten Grand Prix der laufenden Weltmeisterschaft. Am heutigen Samstag, den 24. Mai, geht es weiter mit dem 3. Freien Training, das um 12.30 losgeht. Das Qualifying auf dem legendären Circuit de Monaco steht um 16 Uhr an.