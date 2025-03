Beim GP von China stehen am Samstagmorgen der Sprint und das Qualifying an. Wo Ihr die Formel 1 live sehen könnt, verrät Euch SPOX!

Es geht wieder rund in der Formel 1, aktuell steigt in Shanghai der Große Preis von China. Am Samstag (22. März) steigen ab 4 Uhr der Sprint und ab 8 Uhr das Qualifying. Zur Sache geht es auf dem Shanghai International Circuit.

Wo könnt Ihr die beiden Sessions im TV und Livestream sehen? Dieser Artikel liefert die Antwort!