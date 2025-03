Nach exakt 98 Tagen ist die Formel 1 zurück aus der Winterpause. Kann Max Verstappen seinen Titel verteidigen und sich erneut zum Weltmeister krönen?

Am kommenden Wochenende startet die Königsklasse beim Großen Preis von Australien in die Saison 2025. Vor dem Auftakt in Melbourne gibt SPOX Antworten auf die wichtigsten Fragen. Was ist neu? Wer mischt vorne mit? Und wie stehen die Chancen von Nico Hülkenberg?