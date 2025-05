Flavio Briatore bei Alpine nun allmächtig: Das Comeback des umstrittenen Strippenziehers in der Formel 1

Flavio Briatore war nach dem Crashgate-Skandal zunächst lebenslang aus der Formel 1 verbannt, nun kehrt er als Teamchef bei Alpine zurück.

Vom Ausgeschlossenen zum Big Boss: Der skandalumwitterte Strippenzieher Flavio Briatore ist in der Formel 1 zurück an den Hebeln der Macht. Beim ebenso ambitionierten wie chronisch erfolglosen Alpine-Rennstall soll der 75-jährige Italiener aufräumen, nach dem Aus von Teamchef Oliver Oakes am Dienstagabend ist der bisherige Chefberater Briatore an die Spitze des Teams gerückt - und ersetzte gleich am Mittwochmorgen den enttäuschenden Rookie Jack Doohan durch Ersatzfahrer Franco Colapinto.