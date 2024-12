Formel 1: Wo läuft das F1 Qualifying beim GP der USA heute live im Free-TV und Livestream?

Die Formel 1 macht halt in Austin, Texas. Wo das Qualifying beim GP der USA heute im Free-TV und Livestream läuft? SPOX hat die Antwort.

Gestern ging der GP der USA mit dem Training und dem Sprint Qualifying los, heute geht es weiter. Erst geht um 20 Uhr am heutigen Samstag, dem 19. Oktober, der Sprint über die Bühne, danach folgt um 0 Uhr in der Nacht auf Sonntag noch das Qualifying für das morgige Rennen. Ort des Geschehens ist der Circuit of The Americas (Austin).

Formel 1, GP der USA 2024: Zeitplan

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Fr., 18.10.2024 19.30 Uhr Sprint Qualifying Fr., 18.10.2024 23.30 Uhr Sprint Sa., 19.10.2024 20.00 Uhr Qualifying So., 19.10.2024 00.00 Uhr Rennen So., 20.10.2024 21.00 Uhr

Eine wichtige Frage bleibt nun aber noch offen: Wo läuft das F1-Qualifying beim GP der USA im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr im Folgenden.