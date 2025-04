Formel 1: Wie kann Max Verstappen schon im nächsten Rennen F1 Weltmeister werden?

Max Verstappen führt die F1-WM an. SPOX verrät, wie der Niederländer im nächsten Rennen schon Weltmeister werden kann.

Nach 21 von 24 Rennen führt kein Geringerer die Formel-1-Fahrerwertung an als der dreifache Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer kann sich beim nächsten Rennen in Las Vegas am 24. November frühzeitig erneut zum Weltmeister krönen.

Verfolger Lando Norris liegt 62 Punkte dahinter. In den letzten drei Rennen können noch maximal 86 Punkte geholt werden.

Formel 1: Das Rennwochenende in Las Vegas