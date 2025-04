Formel 1: Warum findet der GP von Bahrain 2024 an einem Samstag statt?

Die Formel-1-Weltmeisterschaft geht auch in diesem Jahr mit dem Großen Preis von Bahrain los. Anders als normalerweise üblich steigt das erste Rennen der Saison jedoch an einem Samstag, nicht am Sonntag. Hier erfahrt Ihr den Grund.

Lange müssen Formel-1-Fans aus aller Welt nicht mehr auf die neue Saison warten. Am 29. Februar ist es endlich so weit. Wie es die Tradition verlangt, wird auch die Weltmeisterschaft 2024 in Sachir mit dem Großen Preis von Bahrain auf dem Bahrain International Circuit eröffnet.

Normalerweise beginnt ein Rennwochenende in der Formel 1 am Freitag. Was den Auftakt in Bahrain jedoch betrifft, wurde sogar einen Tag früher, am Donnerstag also, die ersten beiden Freien Trainings absolviert. Demnach geht das Rennen auch bereits am Samstag (2. März/16 Uhr MEZ) und nicht am Sonntag über die Bühne.

Formel 1: Das Wochenende in Bahrain