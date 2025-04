Formel 1: Warum findet das Rennen beim GP von Saudi-Arabien an einem Samstag statt?

An ihrem zweiten Rennwochenende ist die Formel 1 in Saudi-Arabien zu Gast. Wie schon beim Auftakt in Bahrain wird das Rennen in Dschidda an einem Samstag stattfinden. SPOX erklärt Euch, warum das so ist.

In Sachir machte Weltmeister Mac Verstappen genau dort weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hatte: Beim Auftakt in die Saison 2024 auf dem Bahrain International Circuit deklassierte er die Konkurrenz und siegte deutlich vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Pérez und Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

Auch beim GP in Saudi-Arabien ist der Niederländer wieder der große Favorit. Am Samstag kann Verstappen seinen zweiten Saisonsieg perfekt machen.

Doch warum findet das Rennen in Dschidda eigentlich schon wieder an einem Samstag statt? SPOX liefert die Antworten.