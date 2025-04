Vor Lewis Hamiltons Sensationswechsel zu Ferrari: Mercedes-Teamchef Toto Wolff holte sich Rat von Pep Guardiola

Lewis Hamilton verkündete im Februar seinen überraschenden Wechsel zu Ferrari. Mercedes-Boss Toto Wolff erwischte er damit auf dem falschen Fuß.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat verraten, dass er sich vor dem sensationellen Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari Ratschläge von Trainerlegende Pep Guardiola geholt hat.

"Ich hatte ein Gespräch mit Pep Guardiola, er ist ein Freund. Ich habe gesagt: 'Was machst du, wenn dieser oder jener Spieler geht?' Und er sagte: 'Was meinst du, was mache ich?' Ich sagte: 'Naja, versuchst du sie zu überreden, dass sie bleiben?' Er sagte: 'Nein, wenn jemand denkt, er kann woanders besser spielen oder mehr verdienen, dann musst du ihn gehen lassen'", schilderte Wolff im Podcast High Performance.

Hamilton hatte zu Beginn des Jahres überraschend verkündet, die Silberpfeile nach zwölf Jahren zu verlassen und sich zur Saison 2025 der Scuderia Ferrari anzuschließen. Dort ersetzt er zum kommenden Jahr den Spanier Carlos Sainz, der seinerseits zu Williams wechselt.