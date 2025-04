"Vom Gefühl her bin ich ihr gewachsen": Mick Schumacher traut sich Nachfolge von Lewis Hamilton bei Mercedes zu

Nach dem Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari am Ende der kommenden Saison wird bei Mercedes ein Stammcockpit frei. Mick Schumacher traut sich zu, diese Lücke bei den Silberpfeilen füllen zu können.

"Es ist natürlich eine Position, die sehr viel Druck mit sich bringt. Aber vom Gefühl her bin ich ihr gewachsen", sagte Schumacher im Interview RTL/ntv und sport.de. Ob er den Platz am Ende bekommt, läge aber nicht in seiner Hand: "Es ist nicht meine Entscheidung."

Nach dem überraschenden Wechsel Hamiltons werde sich im kommenden Jahr auf dem Fahrermarkt "viel tun", glaubt Schumacher. "Meine Chance ist da. Wie groß sie ist, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das wird auch ein bisschen von der Leistung abhängen. Hoffentlich kann ich mich empfehlen. Ich glaube, ein paar Leute da draußen wissen, wie gut ich bin."

Gespräche mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff habe es noch nicht wirklich gegeben. "Nur kurz" hätten beide miteinander gesprochen. "Wir werden in den nächsten Tagen sicherlich noch etwas mehr sprechen können", führte Schumacher weiter aus.

Eine Rückkehr in die Königsklasse ist für den 24-Jährigen aber nach wie vor sein "großer Traum" und seine "große Liebe. Von daher ist natürlich ein Formel-1-Cockpit das große Ziel."