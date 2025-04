Formel 1, Übertragung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Sprint beim GP von Österreich in Spielberg im TV und Livestream?

In der Formel 1 findet beim Großen Preis von Österreich heute der Sprint statt. Wo Ihr das Rennen in Spielberg live im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier in diesem Artikel.

Nach der gestrigen Sprint-Qualifikation geht es am heutigen Samstag mit dem Sprint-Rennen weiter. Das "kleine Rennen" beim Österreich-GP wird um 12 Uhr mittags auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg ausgetragen.