Formel 1, Übertragung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Österreich in Spielberg im TV und Livestream?

In der Formel 1 findet im Zuge des Großen Preises von Österreich heute Nachmittag das Rennen in Spielberg statt. Alle Infos zur Session sowie deren Übertragung im Free-TV und Livestream, bekommt Ihr in diesem Artikel.

Mit dem Rennen findet der Österreich-GP in Spielberg am heutigen Sonntag, dem 30. Juni 2024, sein Ende. Ab 15 Uhr geht es auf dem Red-Bull-Ring um WM-Punkte.