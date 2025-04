Formel 1, Übertragung heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Freie Trainings und Sprint Qualifying beim GP von China im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag startet die Formel 1 in ein neues Rennwochenende - zu Gast ist die Königsklasse im chinesischen Shanghai. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu den Freien Trainings sowie der Sprint-Qualifikation.

In dieser Saison geht die Formel 1 mit einem leicht veränderten Format an den Sprint-Wochenenden an den Start. So finden die Trainings und das Sprint-Qualifying bereits am heutigen Freitag statt, ehe dann am Samstag zuerst das Sprint-Rennen und dann das Qualifying zum Rennen steigen.