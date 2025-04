Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Monza im Free-TV und Livestream

Der Grand Prix von Monza fängt heute mit den beiden Freien Trainings an. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Sessions live im TV und Livestream sehen könnt.

In der Formel 1 geht es munter weiter. Eine Woche nach dem Grand Prix der Niederlande geht es weiter mit dem Grand Prix von Monza in Italien. Das Rennwochenende startet am heutigen Freitag, den 30. August, mit den beiden Freien Trainings. Die Action auf dem Autodromo Nazionale di Monza geht für das 1. Freie Training um 13.30 Uhr los. Das 2. Freie Training findet um 17 Uhr statt.

Formel 1: Der Zeitplan beim Grand Prix von Monza