Den Sprint mag er nicht, daraus macht Max Verstappen keinen Hehl, dennoch will der dreimalige Formel-1-Weltmeister den Sieg nicht der Konkurrenz überlassen. Auf dem Kurs von Interlagos am Stadtrand von Sao Paulo schob sich der Red-Bull-Star am Start an Polesetter Lando Norris im McLaren vorbei und gab die Führung in den 24 Runden nicht mehr ab. In der WM-Wertung kassierte Verstappen weitere acht Punkte und stockte sein Konto auf 499 auf.