Weltmeister Max Verstappen ist den pechschwarzen Wolken, dem stürmischen Wind und dem Unwetter über Sao Paulo in seinem Red-Bull-Känguru davongefah...

Weltmeister Max Verstappen ist den pechschwarzen Wolken, dem stürmischen Wind und dem Unwetter über Sao Paulo in seinem Red-Bull-Känguru davongefahren und hat zum elften Mal in dieser Saison die Pole Position in der Formel 1 erobert.