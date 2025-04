Formel 1: Max Verstappen und Vater Jos positionieren sich offenbar gegen Teamchef Christian Horner von Red Bull

In der Affäre um ein angeblich "grenzüberschreitendes Verhalten" gegenüber einer Mitarbeiterin sieht sich Red Bulls Teamchef Christian Horner mit einer neuen Problematik konfrontiert. Wie das Portal motorsport-total.com berichtet, sprechen sich mittlerweile auch Weltmeister Max Verstappen und dessen Vater Jos gegen den 50-Jährigen aus.

Demnach ist vor allem das Verhältnis zwischen Jos Verstappen und Horner arg ramponiert. Dies würde sich auf die Beziehung zwischen Horner und Max Verstappen zwar nur indirekt auswirken, für den niederländischen Weltmeister ist neben Motorsportberater Dr. Helmut Marko Vater Jos jedoch die engste Bezugsperson im Grid, weshalb diesem auch Verstappens volle Loyalität gilt. Für Horner, so mutmaßt das Portal, könnte das zum Problem werden.

Dass vom vermeintlichen Fehlverhalten des RB-Teamchefs ausgerechnet in der niederländischen Zeitung De Telegraaf zuerst berichtet wurde, soll ebenfalls kein Zufall sein. Hier geht das Gerücht um, Jos Verstappen könnte die Bombe selbst haben platzen lassen.

Hinter den Kulissen soll inzwischen auch der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone eine Rolle spielen. Horner ist bekanntlich Ecclestones Trauzeuge, das persönliche Verhältnis der beiden ist nach wie vor gut. Ecclestone soll mittlerweile versuchen, beruhigend auf Horner einzuwirken.

Einen freiwilligen Rücktritt lehnt der 50-Jährige aber nach wie vor ab. Stattdessen soll am kommenden Freitag Horner selbst zur Causa angehört und im Anschluss eine Entscheidung getroffen werden. Spätestens bis zur Vorstellung des neuen Boliden am 15. Februar will man bei Red Bull aber Klarheit.

Dass Horner die Untersuchung letztendlich komplett unbeschadet überstehen wird, hält Stand heute kaum noch jemand für möglich.