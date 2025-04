Formel 1 - Kommentar zur Machtdemonstration von Max Verstappen beim Auftakt in Bahrain: Nicht einmal das Worst-Case Szenario kann ihn noch aufhalten

Beim Saisonauftakt deklassiert Max Verstappen die Konkurrenz. Die Hoffnung auf eine spannende Saison 2024 ist schon jetzt zerstört. Helfen kann der Konkurrenz nicht einmal das Worst-Case-Szenario aus Sicht von Red Bull. Ein Kommentar.

Wenn man es nicht mit Max Verstappen oder Red Bull hält, kann man als Formel-1-Fan derzeit gar nicht so viel essen, wie man wieder hochwürgen möchte. Wie zum Start jeder neuen Saison keimte auch dieses Mal Hoffnung auf, dass mit einem neuen Kalenderjahr die erhoffte Spannung in die Königsklasse zurückkehren könnte. Was aber folgte, war der turnusmäßige Schlag in die Magengrube.

Exakt 97 Tage ist es her, dass Verstappen den wahrscheinlich souveränsten und ungefährdetsten WM-Titel in der langen Historie der Formel 1 eingefahren hat. Nun droht sich die Geschichte zu wiederholen. Die nächste Verstappen-Show ist nach den Geschehnissen beim Großen Preis von Bahrain kein bevorstehendes, drohendes Szenario mehr. Sie ist bittere Realität.