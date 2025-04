Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von China im TV und Livestream?

In der Formel 1 steigt am heutigen Sonntag das Rennen beim Großen Preis von China. Welcher Sender das Event live im TV und Livestream überträgt, sagt Euch SPOX in diesem Artikel.

Nach dem Patzer in Australien hat Max Verstappen beim Großen Preis von Japan in die Siegerpur zurückgefunden. In Suzuka siegte der Niederländer souverän vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Serio Pérez und Carlos Sainz im Ferrari.

In der WM-Wertung baute Verstappen seinen Vorsprung auf Pérez damit weiter aus. Während Pérez auf Platz zwei nach vier Rennen 64 Zähler auf dem Konto hat, kommt sein Teamkollege auf 77 Punkte.

Ihr wollt wissen, wer das heutige Rennen in China live im TV und Livestream überträgt. Dann seid Ihr in diesem Artikel genau richtig.