In der Formel 1 steht das erste Qualifying der neuen Saison an. Wo Ihr die Zeitenjagd live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Die Formel 1 ist zurück auf der Winterpause und startet in Bahrain in die neuen Saison. Doch wer überträgt das heutige Qualifying live im Free-TV und Livestream? Wir haben die Antworten.