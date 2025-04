Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt die Testfahrten 2024 in Bahrain im TV und Livestream?

In Bahrain finden heute die letzten Testfahrten vor Beginn der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024 statt. SPOX zeigt Euch, wie Ihr den dritten Testtag live im TV und Livestream sehen könnt.

Noch ist es nicht so weit, Formel-1-Fans müssen sich noch ein wenig gedulden, ehe am 29. Februar dann beim Großen Preis von Bahrain endlich die ersten Freien Trainings über die Bühne gehen und die neue Saison so richtig losgehen kann.

Das heißt jedoch nicht, dass auf dem Asphalt nicht bereits früher die Reifen glühen, denn am heutigen Freitag (23. Februar) findet in Sachir, Bahrain, der dritte und letzte Testtag statt. Fahrer und Teams können die Testfahrten nutzen, um sich für den Start der Saison vorzubereiten.

Die Testtage bestehen stets aus zwei Sessions, einer Vormittagssession und einer Nachmittagssession. Die Vormittagssession geht um 8 Uhr deutscher Zeit los, die Nachmittagssession um 13 Uhr.

Formel 1: Die Testfahrten auf einen Blick