Die Formel 1 ist zurück aus der Winterpause und startet am kommenden Wochenende in Bahrain in die Saison 2024. Vor dem Auftakt im Wüstenstaat beantwortet SPOX die wichtigsten Fragen. Was ist neu? Spaziert Max Verstappen erneut zum Titel? Und wird Nico Hülkenberg noch immer um die Rote Laterne fahren?