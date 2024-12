"Ich hasse es, wenn er solche Sachen macht": Ist der Red Bull nicht mehr überlegen, packt Max Verstappen im WM-Kampf mit Lando Norris die unfaire Brechstange aus

Max Verstappen schlägt bin Mexiko im direkten Duell mit WM-Kontrahent Lando Norris gleich zweimal über die Stränge. Kommt es zur Eskalation?

Max Verstappen ist ein außergewöhnlicher Formel-1-Pilot. Wahrscheinlich gehört er schon jetzt zu den Besten, die dieser Sport jemals gesehen hat. Mit Sicherheit aber ist er der beste Fahrer seiner Generation sowie des aktuell 20-köpfigen Feldes. Der Niederländer bringt unheimlich viele Dinge mit, die es in der Königsklasse benötigt: Talent, einen starken Grundspeed, extremen Ehrgeiz sowie die in den entscheidenden Momenten nötige Kaltschnäuzigkeit.

Gleichzeitig aber kann Verstappen eines überhaupt gar nicht - und zwar verlieren. In der Vergangenheit kam es deshalb nicht selten vor, dass ihm in hitzigen Situationen gerne Mal die Sicherungen durchbrannten. Völlig aussichtslose Manöver auf der Strecke, unfaires Verhalten im Zweikampf und sogar handgreifliche Auseinandersetzungen mit anderen Piloten standen auf der Tagesordnung. Der Spitzname "Mad Max" zierte damals zuhauf die Titelseiten der Gazetten.

Zu seinem Glück nahmen solche Situationen im Laufe der Jahre kontinuierlich ab. Der Niederländer wirkt mittlerweile deutlich reifer, ruhiger und abgeklärter. Oder zumindest tat er das in der Wahrnehmung vieler Fans und Experten. Denn beim Großen Preis von Mexiko am gestrigen Sonntag sahen wir wieder diese "dunkle" Seite Verstappens. Die, die man in einem engen und nervenaufreibenden WM-Kampf eigentlich nicht sehen möchte.