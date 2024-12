Der beispiellose Absturz von Red Bull im WM-Kampf: Verlässt Max Verstappen das sinkende Schiff?

Nach einem sehr überzeugenden Start in die Saison 2024 hat sich das Blatt für Red Bull im WM-Kampf der Formel 1 mittlerweile komplett gewendet. Viele Spitzenkräfte haben das sinkende Schiff verlassen, auch Weltmeister Max Verstappen wirkt ratlos. Es droht der Verlust zweier sicher geglaubter Titel.

Mit Prognosen vor einer neuen Saison ist das ja immer so eine Sache. Manchmal trifft man selbst mit gewagten Thesen den Nagel auf den Kopf und darf sich am Ende mit einem "hab ich ja gesagt" auf die Schulter klopfen. Manchmal aber liegt man auch komplett daneben. Bei der Prognose zur aktuellen Formel-1-Saison muss ich mich persönlich leider mit letzterem schmücken. Schließlich war ich mir zu 100 Prozent sicher, dass niemand Max Verstappen auf dem Weg zu seinem vierten Weltmeistertitel aufhalten könne.

An den ersten Rennwochenenden sollte sich diese Einschätzung auch noch bestätigen, schließlich war das Paket Verstappen/RB das mit weitem Abstand schnellste und konstanteste. Im Longrun nahm man der Konkurrenz teilweise über eine Sekunde pro Runde ab, womit sich auch kleinere Schwächen im Qualifying problemlos ausmerzen ließen. Bei den ersten zehn Grands Prix stand der Niederländer folgerichtig siebenmal ganz oben auf dem Podest, die Fahrerwertung führte er zwischenzeitlich mit 84 Zählern Vorsprung vor Rivale Lando Norris an.

Von dieser Überlegenheit ist knapp zwei Monate später nicht mehr viel übrig. Nicht nur haben die anderen Topteams um McLaren, Ferrari und Mercedes zu Red Bull aufgeschlossen, mittlerweile hängen alle drei das Weltmeisterteam in unschöner Regelmäßigkeit ab. Dank seines starken Saisonstarts führt Verstappen die Fahrer-WM immer noch mit 62 Punkten Vorsprung auf Norris an, doch das Polster schwindet kontinuierlich. In der Konstrukteurs-WM ist McLaren gar nur noch acht Punkte vom Spitzenreiter entfernt, auch Ferrari mit Monza-Sieger Charles Leclerc hat nur noch 39 Zähler Rückstand.

Doch wie konnte überhaupt es so weit kommen? Wie konnte Red Bull den massiven Vorsprung, welchen man beim Auftakt in Bahrain noch hatte, innerhalb nur eines halben Jahres einbüßen? Die einfache Antwort darauf wäre, dass Verstappen und RB mit der Zeit immer langsamer wurden und die anderen Teams so aufholen konnten. Tatsächlich ist die Causa aber ein wenig komplizierter.