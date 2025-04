Einer legendären Strecke in der Formel 1 steht vor dem Aus. Das bestätigte Stefano Domenicali.

Der Grand Prix im italienischen Imola steht vor dem Aus. Formel-1-Chef Stefano Domenicali deutete in einem Radiointerview an, dass die Traditionsstrecke in der Emilia-Romagna ab 2026 keinen festen Platz mehr im Rennkalender haben dürfte.