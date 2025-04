"Er wurde zur Belastung": Günther Steiner rechnet mit ehemaligem F1-Fahrer ab

Als Formel-1-Teamchef war Günther Steiner dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In seinem Buch rechnet der 59-Jährige nun mit einem Ex-Piloten ab.

Der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner hat in seinem neu veröffentlichten Buch "Unfiltered: My Incredible Decade in Formula 1" über die Zusammenarbeit mit Ex-F1-Pilot Romain Grosjean geschrieben und dabei kein gute Haas am Franzosen gelassen.

Im Detail ging der Südtiroler auf die Saison 2018 ein, als Grosjean trotz des starken Haas-Boliden acht Saisonrennen benötigte, um die ersten Punkte einzufahren. Vor allem der erste WM-Lauf in Australien, als beide Haas-Piloten an aussichtsreicher Position liegend wegen einer fehlerhaften Montur der Räder ausschieden, hätte Spuren hinterlassen.

"Romain hat sich nie wirklich von dem erholt, was in Australien passiert ist", schrieb Steiner. In der Folge wurde die Form des Franzosen immer schlechter. "Es erreichte einen Punkt, an dem er für uns zu einer Belastung wurde."