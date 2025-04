Endgültiges Aus in der Formel 1? Audi-Entscheidung um Mick Schumacher offenbar gefallen

Mick Schumacher kämpft um eine Rückkehr in die Formel 1. Für den 25-Jährigen geht aber scheinbar die letzte Tür für 2025 zu.

Bei Audi ist offenbar eine Entscheidung bezüglich der finalen Besetzung des Cockpits für 2025 gefallen. Wie aus einem Bericht von Auto, Motor und Sport hervorgeht, wird das deutsche Werksteam den Brasilianer Gabriel Bortoleto an die Seite von Nico Hülkenberg aufbieten. Angeblich sei der Vertrag schon fix, die Verkündung stehe kurz bevor.

Damit würde für Mick Schumacher auch die letzte Tür auf ein Stammcockpit im kommenden Jahr zugehen. Der 25-Jährige hatte sich bis zuletzt Hoffnungen auf den Platz bei Audi gemacht, die Wahl fällt nun aber angeblich auf das 20-jährige Formel-2-Talent.

Bortoleto steht derzeit noch bei McLaren als Juniorfahrer unter Vertrag, der britische Rennstall hatte aber bereits angekündigt, dem Brasilianer auf dem Weg in die Formel 1 keine Steine in den Weg legen zu wollen. Teamchef Andre Stella betonte, dass man ihn "nicht davon abhalten werde, in der Formel 1 zu fahren. Die Gespräche laufen weiter, und wir werden sehen, wie das Szenario für die Zukunft aussehen wird."

Am Rande des Brasilien-GPs in Sao Paulo hatte sich auch Weltmeister Max Verstappen für eine Chance Bortoletos in der Königsklasse ausgesprochen. "Wenn ich Sauber (ab 2026 dann Audi-Werksteam, Anm. d. Red.) wäre, dann hätte ich ihn schon längst verpflichtet", erklärte der Niederländer.