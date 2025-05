Die Formel 1 wagt für das Problemrennen ein bisschen Revolution: Neue Regeln - und endlich Spannung in Monaco?

Langeweile am Rennsonntag ist in Monaco seit jeher ein Problem. Nun hofft die Formel 1, eine Lösung gefunden zu haben.

Max Verstappen wäre wohl ganz gerne mal in einen Helikopter gestiegen, mit denen, die in der Formel 1 etwas zu sagen haben. Er hätte dann eine Runde über seiner Wahlheimat Monaco gedreht und nach neuen Kurven und längeren Geraden für die Rennstrecke Ausschau gehalten. "Wenn sie mich nach meiner Meinung fragen, dann schaue ich gerne, was möglich ist", das hat der Weltmeister längst klargestellt.