Formel 1, Das Rennen beim GP von Singapur: Machtdemonstration! Norris schnappt sich Sieg und macht Boden im WM-Kampf gut

Mit spielerischer Leichtigkeit hat Lando Norris den Großen Preis von Singapur gewonnen und seinen Rückstand auf Max Verstappen erneut etwas verkürzt.

Der britische WM-Herausforderer triumphierte im 18. von 24 Saisonrennen, er machte jedoch "nur" sieben Punkte auf den niederländischen Formel-1-Weltmeister gut, weil dieser als Zweiter ins Ziel kam und somit Schadensbegrenzung betrieb - obwohl er mit gut 20 Sekunden Rückstand im direkten Duell chancenlos war.

"Das war ein toller Tag, ich bin das ganze Rennen geflogen", sagte McLaren-Pilot Norris, der über den ein oder anderen Verbremser auf seiner Solofahrt lachen konnte: "Ein paar Mal war es vielleicht ein bisschen eng, manchmal ist man etwas zu entspannt."

52 Punkte trennen Norris nun noch von Red-Bull-Pilot Verstappen - weil dem Briten auf bemerkenswerte Weise der Extrapunkt für die schnellste Runde entrissen wurde: Daniel Ricciardo vom Red-Bull-Schwesterteam Racing Bulls wurde kurz vor Schluss allein zu diesem Zweck noch einmal an die Box gerufen. Auf frischen Reifen drehte er am Ende des Feldes die schnellste Runde - und Norris hatte einen Punkt weniger. "Danke, Daniel", funkte Verstappen nach der Zieldurchfahrt.

Auch sein noch immer großer Vorsprung könne aber "schnell weg sein", sagte er später: "Wir müssen hart arbeiten. Ich will auch nicht immer nur Zweiter werden." In gut einem Monat geht es mit dem Großen Preis der USA in Austin weiter. Im Duell der beiden WM-Kontrahenten war Norris in Singapur deutlich stärker, Verstappen zehrt aber noch immer von seinem Vorsprung, den er sich im ersten Saisondrittel herausgefahren hat.

Dritter wurde Oscar Piastri (Australien) im zweiten McLaren vor George Russell (Großbritannien/Mercedes). Nico Hülkenberg (Emmerich), der nach einem starken Qualifying als Sechster gestartet war, fuhr im unterlegenen Haas-Auto auf den neunten Platz.

In der Konstrukteurs-Wertung baute McLaren sein Polster auf Red Bull weiter aus. Dies lag auch daran, dass der Mexikaner Sergio Perez nach einem schwachen Qualifying im Rennen nur Zehnter wurde und er somit nur einen Punkt holte.