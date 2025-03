"Dann werden sie den Daumen ganz schnell senken": Lewis Hamilton hat bei Ferrari nichts zu verlieren - und doch nur eine einzige Chance?

Lewis Hamilton schlägt mit seinem Wechsel zu Ferrari ein für ihn neues Kapitel auf. Dieses könnte ihn zur größten Legende der Formel 1 machen.

Es war tatsächlich etwas still geworden um Lewis Hamilton. Im Anschluss an das dramatische letzte Saisonrennen 2021, als er in einem kontroversen Herzschlagfinale Max Verstappen und Red Bull den Vortritt überlassen musste und die Krönung zum alleinigen Rekordweltmeister der Formel 1 verpasste, spielt der 40-jährige Brite in den vergangenen drei Jahren zumindest sportlich keine Hauptrolle mehr. Poles, Siege und Titel machten zuletzt andere unter sich aus, eine riesenhafte Karriere schien da ganz langsam auszuklingen.