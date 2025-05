Der Niederländer plant einen Start beim legendären 24-Stunden-Rennen in der Grünen Hölle.

Max Verstappen hat bei seinem Debüt auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings gleich einen Rekord gebrochen - sein weltberühmter Name allerdings taucht gar nicht in den Ergebnislisten auf. Als "Franz Hermann" war der Formel-1-Weltmeister vergangene Woche inkognito in der Eifel unterwegs, im Ferrari 296 stellte er eine Bestzeit für GT3-Fahrzeuge auf.