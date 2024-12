Großes Comeback in der DTM: Bei McLaren wird Erfahrung und Jugend vereint.

In der Formel 1 fuhr er einst für Toyota und Jordan, in der DTM steuert er nun nach neun Jahren bei BMW erstmals einen McLaren: Publikumsliebling Timo Glock (42) feiert das DTM-Comeback des Jahres und kehrt 2025 in die Serie zurück.