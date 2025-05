Vor zwei Jahren verlor Mick Schumacher sein Cockpit in der Formel 1. Nun kam es zu einem brisanten Treffen. Geht die Tür wieder auf?

Seit 2022 hat Mick Schumacher kein Rennen in der Formel 1 mehr absolviert. Nach seinem Aus bei Haas war er noch als Testfahrer für Mercedes und McLaren tätig, mittlerweile fährt er für Apline in der WEC. Viele sahen seine Zeit in der Motorsport-Königsklasse als beendet, doch nun könnte es anders kommen.