Eishockey WM, Halbfinale: Termin, Datum, Spielplan, Teams, Paarungen, Übertragung im Free-TV und Livestream

Auf das Viertelfinale folgt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien das Halbfinale. Termin, Datum, Spielplan, Teams, Paarungen, Übertragung im Free-TV und Livestream - alles, was Ihr zur Runde der letzten Vier wissen müsst, gibt es hier.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien hat die heiße Phase erreicht. Nur noch wenige Teams befinden sich im Rennen um den Titel, der am 26. Mai in der Prag Arena auf dem Spiel steht.