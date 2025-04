Eishockey WM, Gruppen und Modus: So kommen Deutschland und Co. weiter

Die Eishockey-WM in Tschechien steht vor der Tür. Hier gibt es Infos zu den Gruppen und dem Modus. Außerdem erklären wir, wie es Deutschland und Co. beim Turnier in die nächste Runde schaffen.

Am 10. Mai wird in Tschechien die Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 eröffnet. Deutschland geht nach dem Vizemeistertitel bei der vergangenen WM mit breiter Brust ins bevorstehende Turnier. Das DEB-Team ist eine von insgesamt 16 Nationen, die sich für die Endrunde qualifizieren konnten.

Im Folgenden gibt es genauere Infos zu den Gruppen und dem Turniermodus.