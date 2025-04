Eishockey WM 2024, Übertragung: Werden die Spiele von Deutschland und Co. live im Free-TV und Livestream gezeigt?

Die Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien ist im Gange. SPOX verrät, wo Ihr die Spiele von Deutschland und Co. live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Die ganze Eishockey-Welt blickt auf das Highlight des Kalenderjahres 2024: die Weltmeisterschaft in Tschechien, die am 10. Mai eröffnet wurde und am 26. Mai mit dem Finale ihren Abschluss findet.

Auch das DEB-Team ist eine von den 16 Nationen, die sich für das Turnier qualifizieren konnten. In der Gruppe B kriegen es die Deutschen mit den USA, Schweden, der Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen zu tun. Die Gruppe A besteht aus Titelverteidiger Kanada, Finnland, der Schweiz, Gastgeber Tschechien, Dänemark, Norwegen, Österreich und Großbritannien. Die Spiele der Gruppe A finden in der Prag Arena in der gleichnamigen tschechischen Hauptstadt statt, während die Gruppe B in der Ostravar Arena in Ostrava über die Bühne geht.

Eishockey WM: Die Tabelle der Gruppe A

Rang Mannschaft Sp. S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 Schweiz 1 1 0 0 0 0 0 5:2 3 3 2 Tschechien 1 0 0 1 0 0 0 1:0 1 2 3 Finnland 1 0 0 0 0 0 1 0:1 -1 1 4 Dänemark 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 4 Großbritannien 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 4 Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 4 Österreich 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 8 Norwegen 1 0 0 0 1 0 0 2:5 -3 0

Eishockey WM: Die Tabelle der Gruppe B