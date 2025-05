Die USA trifft im zweiten Vorrundenspiel der Eishockey-WM auf Ungarn. SPOX liefert Euch die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Sonntag, den 11. Mai, trifft die USA bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 auf Ungarn. Die USA geht dank ihres starken Kaders als klarer Favorit in die Partie. Eröffnungsbully im Jyske Bank Boxen in Herning (Dänemark) ist um 12.20 Uhr.

Die Eishockey-WM live bei MagentaSport

SPOX verrät Euch, wo die Partie zu sehen ist.