USA vs. Deutschland, Übertragung heute live: DEB-Team bei der Eishockey WM im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft im zweiten Vorrundenspiel bei der WM auf die USA. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Für das DEB-Team geht die WM-Gruppenphase in Tschechien am heutigen Samstag, den 11. Mai, mit einem Spiel gegen die USA weiter. Die Partie in der Ostravar Arena in Ostrava beginnt um 20.20 Uhr.