Straubing Tigers vs. EHC Red Bull München, Eishockey heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DEL im TV und Livestream?

In der DEL kommt es heute zum Duell zwischen den Straubing Tigers und dem EHC Red Bull München. SPOX verrät Euch, wer die Partie am 4. Spieltag live im TV und Livestream überträgt.

Die Straubing Tigers treffen am heutigen Sonntag, den 29. September, am 4. Spieltag der DEL auf den EHC Red Bull München. Die Partie startet um 16.30 Uhr im Eisstadion am Pulverturm in Straubing.