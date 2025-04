Slowakei vs. Deutschland, Übertragung heute live: DEB-Team bei der Eishockey WM im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft eröffnet heute die WM in Tschechien mit einem Gruppenspiel gegen die Slowakei. SPOX zeigt, wer sich um die Übertragung des Spiels im Free-TV, Livestream und Liveticker kümmert.

Für das DEB-Team geht die Reise bei der Eishockey-WM in Tschechien mit einem Gruppenspiel gegen die Slowakei los. Das Spiel der Gruppe B startet um 16.20 Uhr und findet in der Ostravar Arena in der Stadt Ostrava statt.