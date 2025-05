ProSieben oder Maxx für Deutschland bei der Eishockey WM: Wo läuft das DEB-Team vs. Schweiz heute live im Free-TV und Livestream?

Das DEB-Team trifft bei der Eishockey-WM auf die Schweiz. Ist das Spiel bei ProSieben oder ProSieben Maxx zu sehen? Hier die Antwort.

Am heutigen Donnerstag (15. Mai) trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im vierten Vorrundenspiel der WM auf die Schweiz. Das Spiel beginnt um 16:20 Uhr und wird in der Jyske Bank Boxen in Herning (Dänemark) ausgetragen.