Kölner Haie vs. Eisbären Berlin, Eishockey heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt Spiel 4 vom DEL Finale im TV und Livestream?

Spiel Nummer 4 zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin steht heute auf dem Plan. SPOX liefert Euch alle Infos zur Übertragung.

Am heutigen Mittwoch, den 23. April, findet in der Kölner Lanxess Arena das vierte Spiel der Finalrunde in der DEL statt. Vor eigenem Publikum konnten die Berliner das dritte Spiel mit 7:0 gewinnen. Schlägt Köln heute zurück? Der Eröffnungsbully ist um 19.30 Uhr.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer Spiel 4 live im TV und Livestream zeigt.