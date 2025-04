Kölner Haie vs. Eisbären Berlin, Eishockey heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt Spiel 2 vom DEL Finale im TV und Livestream?

Heute steht Spiel 2 im DEL-Finale an. Die Kölner Haie treffen auf die Eisbären Berlin. SPOX verrät Euch, wer das Duell im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Samstag, den 19. April, steigt Spiel 2 der DEL-Finalserie zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin. Nach der deutlichen 1:5-Niederlage im ersten Duell stehen die Haie in der heimischen Lanxess Arena bereits spürbar unter Druck. Ein weiterer Sieg würde den Eisbären einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft ermöglichen – Köln hingegen braucht dringend eine Reaktion vor eigenem Publikum. Eröffnungsbully ist um 19:00 Uhr.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer Spiel 2 der Finalserie live im TV und Livestream zeigt.