Die Kölner Haie gleichen in der Finalserie gegen Eisbären Berlin aus - und wecken Hoffnungen auf den ersten Titel seit 23 Jahren.

Torwart-Entertainer Julius Hudacek zog wieder seine Show ab, aus den Lautsprechern dröhnte "Kölle Alaaf", 18.000 euphorische Fans grölten mit - und selbst Kari Jalonen war begeistert. "Unglaublich", sagte der finnische Haie-Coach, der in 24 Jahren als Cheftrainer schon einiges erlebt hat, und redete am MagentaSport-Mikro gegen den Lärm in der ausverkauften Arena an: "Ich war schon an so vielen Orten, aber diese Kulisse hat uns enorm geholfen in unserem Play-off-Run."