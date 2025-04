"Es tut sehr gut, das erste Spiel zu gewinnen": Eisbären Berlin machen ersten Schritt zum elften Titel und schlagen Kölner Haie am Ende deutlich

Die Eisbären Berlin haben das erste von möglichen sieben Finalspielen gegen die Kölner Haie mit 5:1 gewonnen.

Rekordmeister Eisbären Berlin hat den ersten Schritt zu seinem elften Titelgewinn gemacht. Im ersten Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzte sich der Titelverteidiger am Ende deutlich mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) gegen Altmeister Kölner Haie durch und ging in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung.