Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nimmt an der Weltmeisterschaft 2025 teil. Wieso die Spiele nicht im ARD und ZDF gezeigt werden, verrät SPOX.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 findet vom 9. bis 25. Mai in Schweden und Dänemark statt. Die deutsche Nationalmannschaft ist ebenfalls im Teilnehmerfeld vertreten und will auch in diesem Jahr wieder um den Titel kämpfen.

Die Eishockey-WM live bei MagentaSport

SPOX verrät, wieso die Spiele mit deutscher Beteiligung nicht im ARD und ZDF zu sehen sind.