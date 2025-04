Eishockey WM, Prämien und Preisgeld für das DEB-Team: Wie viel Geld bekommen die deutschen Spieler?

In nicht einmal zwei Wochen geht in Tschechien die Eishockey-Weltmeisterschaft los. Auch das DEB-Team ist mit dabei. Hier erfahrt Ihr, was die deutschen Spieler dafür als Prämie und Preisgeld bekommen.

Der Start der 87. Eishockey-Weltmeisterschaft rückt von Tag zu Tag näher. Vom 10. bis 26. Mai werden die 16 besten Nationen der Welt in Tschechien um die prestigeträchtigste Trophäe für Nationalmannschaften kämpfen.

Für das Turnier qualifiziert ist auch das DEB-Team, das nach dem sensationellen zweiten Platz bei der vergangenen WM erneut die Welt schocken möchte. Die Deutschen befinden sich in der Gruppe B, die komplett in der Stadt Ostrava absolviert wird. Gegner der Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis sind die USA, Schweden, die Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen.

In der Gruppe A kämpfen Kanada, Finnland, die Schweiz, Tschechien, Dänemark, Norwegen, Österreich und Großbritannien um ein Weiterkommen.