Die Eishockey-WM 2025 findet in Schweden und Dänemark statt. SPOX liefert Euch den Spielplan und die Ergebnisse.

Vom 9. bis 25. Mai 2025 findet die 88. Eishockey-Weltmeisterschaft statt. Die Spiele werden in der Avicii Arena in Stockholm (Schweden) und in der Jyske Bank Boxen in Herning (Dänemark) ausgetragen.

Die Eishockey-WM live bei MagentaSport

SPOX bietet Euch den Überblick zum Turnier!